Klimawandel macht Ackerbau in Salzburg wieder attraktiv

Der Ackerbau wird in Salzburg wieder leichter möglich sein. Immer mehr Landwirte bauen Getreide oder Kartoffeln an.

Roggen, Kartoffeln, Futtermais: Auf dem Hof von Bernhard Perwein in Leogang gibt es heute wieder Ackerbau in vergleichsweise großem Stil. "Unsere Region war früher einmal bekannt für den Getreideanbau", sagt der Landwirt. Seine Großeltern seien unter den letzten Bauern gewesen, die in den 1960er-Jahren mit dem Ackerbau aufgehört hätten, weil es sich nicht mehr rentiert habe. Bernhard Perwein hat vor etlichen Jahren wieder mit dem Anbau von Roggen und Dinkel und auch Futtergetreide begonnen - zum Brotbacken, für den Verkauf ...