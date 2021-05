Kochbox gibt es jetzt auch aus der Region

Junge Pinzgauer liefern mit Weregio heimisches Essen zum Selberkochen.

Selber kochen, aber nicht selber einkaufen: Das ist die Idee hinter Kochboxen, die von verschiedenen Unternehmen angeboten werden. Im Abo werden Pakete verschickt, in denen sich Zutaten in der benötigten Menge samt Rezepten finden. Bloß: Regional sind diese nicht. Ein junges Unternehmen aus Mittersill ändert das: In die Weregio-Kochbox kommen zu 98 Prozent Lebensmittel aus der Region. Angeboten werden jede Woche zwei neue Gerichte, kommende Woche etwa Forelle Müllerin und Piccata milanese. Die gekühlte Kochbox wird an die Haustür geliefert. ...