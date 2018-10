Kohlekeller wird zum Kunstatelier

Bei der Baustelle in der General-Keyes-Straße ist ein Ende in Sicht. Aber etliche Altmieter wehren sich weiterhin gegen den Einbau eines Lifts.

Seit April 2017 wird die von den US-Besatzern bis 1955 errichtete General-Keyes-Siedlung in Liefering generalsaniert. Weiters werden sieben neue Wohnblöcke in die von einem Park geprägte Siedlung dazugebaut. Nun ist ein Ende der Arbeiten im mittlerweile denkmalgeschützten Quartier in Sicht. Das sagen die Eigentümer, Karl Weilhartner und Gerold Breinbauer von der GKS GmbH: "Im Herbst 2020 wollen wir fertig sein." Dann sollen statt der ursprünglich 350 durch die 120 Neubau-Wohnungen sowie Wohnungsteilungen 500 Wohnungen zur Verfügung stehen. Damit wird in der 6,2 Hektar großen Siedlung (Projektname "Glanbogen") Platz für 1500 Bewohner sein. Breinbauer: "Am Ende werden wir in die Bauarbeiten 80 bis 100 Millionen Euro investiert haben, noch ohne Kaufpreis." Bisher seien knapp 60 Mill. verbaut worden.

Interessierte können sich heute, Freitag, ab 12 Uhr beim Tag der offenen Tür informieren: Dabei werden auch die Gemeinschaftseinrichtungen vorgestellt. So wurde ein alter Kohlekeller - bei dem die Einwurfschächte verglast wurden - zum Kunstatelier umgewandelt: Es darf gratis von allen Bewohnern benutzt werden und wird von Mieterin Barbara Oßberger, die bildende Künstlerin ist, betreut. Sie malt dort, hält hier aber auch Kurse. Oßberger: "Ich habe aus dem alten Kohlewagen mit einer Glasplatte einen Tisch für Farben und Pinsel gemacht." Nach demselben Prinzip können eine Werkstatt sowie ein Bewegungsraum, in dem es auch Yogakurse gibt, genutzt werden.

Stolz sind die Eigentümer auch auf die erste Ernte aus den Gemeinschafts-Gemüsebeeten ("Urban Gardening") sowie die von FH-Studenten ersonnenen mobilen "Baumliegen". Ziel der Gemeinschaftseinrichtungen sei, Alt- und Neumieter in Kontakt zu bringen, heißt es. Allerdings: Noch sind die Vorbehalte etlicher Altmieter gegen die Generalsanierung erheblich. Kai Gurschner betont etwa, dass er aufgrund der Nachverdichtung nun eine Zufahrt vor dem Schlafzimmerfenster habe: "Und ich habe eine Klage am Hals, weil die Eigentümer einen Lifteinbau erzwingen wollen." Diesen wolle er aber nicht, weil er so Flächen verliere: "Ein Wohnungstausch kam leider nicht zustande." Herbert Schatzl ärgern "die Betonmischwagen, die durch die Siedlung fahren". Und eine Räumungsklage der GKS bezüglich seiner Garage sei noch am Laufen.

Weilhartner betont, dass man sich damit abgefunden habe: "Am Ende gibt es wohl vier Altbau-Blöcke, die wir nur ,soft' sanieren können, also ohne Lifteinbauten." Das umfasse die Erneuerung von Haustechnik, Heizung und Kanal, für die man keine Mieterzustimmung brauche.