Wie kann man Kultur-Veranstaltungen so organisieren, dass am Ende auch Geld übrig bleibt? Eine Fachrichtung der Tourismusschulen bietet Rezepte an. Ein Praktikum bei den Festspielen.

SN/franz neumayr „Der Maturaball hat mir gezeigt, was ich machen will“, sagt Florian Franz, Kolleg-Teilnehmer.