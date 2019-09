Entwarnung kann das Halleiner Kolpinghaus in seiner Finanzkrise geben. Ein Abgang von rund 100.000 Euro jährlich macht, wie berichtet, der Betreibergesellschaft zu schaffen. Am Freitagvormittag trat im Kolpingheim am Schöndorferplatz der erweiterte Wirtschaftsbeirat, der aus acht Mitgliedern besteht, zusammen.

