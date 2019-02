Kommerzielle Vermieter dominieren das Airbnb-Angebot in Salzburg

Eine Studie der Universität Salzburg zeigt: Etwa jede zweite Salzburger Wohnung, die einmal über Airbnb vermietet worden ist, kommt nicht mehr auf den regulären Wohnungsmarkt zurück. Zentrales Motiv für die Vermieter sind Mehreinnahmen.

Knapp 700 dauerhaft aktive Airbnb-Angebote in der Stadt Salzburg und deren Vermieter haben Forscher des Fachbereichs Geografie und Geologie an der Universität Salzburg unter die Lupe genommen. Dabei kommen die Wissenschaftler zum Schluss, dass die Airbnb-Aktivitäten in Salzburg kaum noch etwas mit der eigentlichen Idee der "sharing economy" zu tun haben.

Anders als etwa in Wien, würde in Salzburg kommerzielle Anbieter - das sind Vermieter, die mehr als ein Angebot haben - die Hauptrolle spielen. Jene fünf Prozent der Airbnb-Vermieter, die sogar mehr als fünf Wohnungen bzw. Häuser über die Online-Plattform vermieten, decken 28 Prozent aller Angebote ab. Sie sind oftmals soweit professionalisiert, dass sie Dienstleistungen wie Verwaltung oder Reinigung ausgelagert haben. Ein weiteres Fünftel aller Anbieter vermietet regelmäßig zwei bis fünf Wohnungen oder Häuser.

"Zwischen Hotelgewerbe und Wohnungsvermietung hat sich ein neuer Markt entwickelt, weil diese Form der Vermietung lukrativer ist als eine Langzeitvermietung", schildert Christian Smigiel, der das Forschungsprojekt gemeinsam mit Kollegin Angela Hof geleitet hat. Er ergänzt: "Die Idee des Home-Sharing spielt keine Rolle, das zentrale Motiv zur Vermietung über Airbnb sind die Mehreinnahmen."

Für die Politik sei es schwierig, regulierend einzugreifen. Denn: Rechtlich bewegen sich vor allem die professionellen Akteure auf sicherem Grund. "Sie sind sehr gut informiert", sagt Smigiel. In einer Touristenstadt wie Salzburg mit einem ohnehin stark angespannten Wohnungsmarkt sei das eine Herausforderung.

Insgesamt umfassen drei Viertel aller Airbnb-Angebote in der Stadt Salzburg Wohnungen oder Häuser. Einzelne Zimmer machen etwas mehr als ein Fünftel aus. Und nur bei zwei bis drei Prozent aller Angebote handelt es sich im ein geteiltes Zimmer - was die Uridee der "sharing economy" ist.

Wer sind nun die Player unter den Salzburger Airbnb-Profis? "Unter ihnen befinden sich Akteure, die ein Hotel betreiben oder betrieben haben genauso wie Immobilieneigentümer, die von einer langfristigen Form der Vermietung auf eine kurzfristige Vermietung umgeschwenkt sind", schildert Wissenschaftler Christian Smigiel.

Internationale Fonds oder Bauträger konnten er und seine Kollegin Angela Hof unter den Vermietern nicht ausmachen. "Das heißt nicht, dass es sie nicht gibt - dazu bräuchte es ein neues Forschungsprojekt", sagt Smigiel.

Quelle: SN