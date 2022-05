Kommt jetzt doch die Zeit für Windräder im Lungau?

Landesrat Heinrich Schellhorn ließ in der Vorwoche aufhorchen: Wind und Schnee passen für ihn zusammen. Das Projekt am Fanningberg soll ins Landesentwicklungsprogramm aufgenommen werden.

Elf Zonen hat das Land definiert, wo Windparks entstehen sollen. Mit dem Pirkegg in Ramingstein kam im Lungau ein neuer Standort hinzu. Am meisten Zustimmung für Windkraft im Lungau gibt es in der Gemeinde Weißpriach. Und genau dieses Projekt will LH-Stv. Heinrich Schellhorn (Grüne) jetzt ins LEP mit aufnehmen. Er freut sich über das "laute Überlegen" der Seilbahnwirtschaft, in Windkraft zu investieren: "Ich vertrete schon lange die Meinung: Windkraft und Skigebiete ergänzen sich hervorragend. Gerade im Winter müssen wir um ...