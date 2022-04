Konkurrenz für SalzburgMilch: Bayern klopfen in Gmunden an

Die Bundeswettbewerbsbehörde hat die Fusion zwischen SalzburgMilch und Gmundner Molkerei abgesegnet. Wenige Tage später flatterte ein Angebot einer bayerischen Molkerei auf den Tisch.

Nur ein paar Tage nachdem die erfreuliche Nachricht eintraf, dass die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) der Fusion der Alpenmilch Salzburg Genossenschaft mit jener der Gmundner Molkerei die Freigabe unter Auflagen erteilt hat, gibt es einen herben Rückschlag für die Salzburger. Sie haben es nun mit einem Konkurrenten aus Bayern zu tun. Das Milchwerk Jäger mit Sitz in Haag in Oberbayern bietet den Gmundnern als Alternative zur Fusion mit der Alpenmilch eine Kapitalbeteiligung an.

Die Milchwerk Jäger GmbH kooperiert bereits seit ...