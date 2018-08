Konkurs über Kurhotel Vollererhof eröffnet

Über das Kurhotel Vollererhof in Puch wurde am Montag ein Konkursverfahren eröffnet. Die Passiva werden mit rund drei Millionen Euro beziffert.

Liquiditätsprobleme oder ein bloßer Rechenfehler? Über das Vier-Sterne-Kurhotel Vollererhof in Puch ist am Freitag ein Konkursverfahrern eröffnet worden. Laut Angaben des Kreditschutzverbands von 1870 (KSV 1870) geschah dies auf Gläubigerantrag. Die Salzburger Gebietskrankenkasse (GKK) hat diesen auf Gericht beantragt. Passiva in der Höhe von rund drei Millionen Euro stehen im Raum. Neben der GKK soll es sieben weitere Gläubiger geben.

Christian Scheck, Geschäftsführer des Tennengauer Luxushotels, weist auf SN-Anfrage sämtliche Vorwürfe zurück. Er spricht von fehlerhaften Abrechnungen seitens der Gebietskrankenkasse: "Jegliche Schuld ist beglichen." Das Hotel habe keinerlei Liquiditätsprobleme, es gäbe keinerlei finanzielle Engpässe. "Ich bin in Besprechungen mit dem Landesgericht", sagt Scheck. Er behalte sich rechtliche Schritte gegenüber der Gebietskrankenkasse vor. Scheck führt das Hotel samt Kuranstalt und Ambulatorium in dritter Generation. Die GKK selbst wollte zu der Causa keine Stellungnahme abgeben. "Aus Gründen des Datenschutzes", teilte Sprecherin Susanne Reif-Peterlik mit.

Der KSV 1870 betonte am Freitag, dass er die Daten bislang noch nicht prüfen konnte. Zu den Aktiva des Hotels gehören laut dem Kreditschutzverband offene Forderungen, Anlage- sowie Umlaufvermögen, Sparguthaben, sieben Fahrzeuge sowie ein gewerbliches Grundstück und eine Landwirtschaft. Der Salzburger Rechtsanwalt Karl Ludwig Vavrovsky wurde zum Masseverwalter bestimmt. Er soll die konkreten Insolvenzursachen prüfen.

Quelle: SN