Konsum im Lockdown: Alle sind schon erprobt

In der Altstadt haben bereits 131 Betriebe auf den Verkauf per E-Mail, WhatsApp und Instagram umgestellt. Alle wollen rasch wieder aufsperren.

Gerald Baltram hat seine "Feine Patisserie" in Mülln erst im Vorjahr aufgemacht. Der Patissier des Jahres 2019 (Fachmagazin Rollin Pin) zog der Liebe wegen von Niederösterreich nach Salzburg, wo er in den Räumlichkeiten der früheren Buchhandlung Sorger einen überaus edlen Laden für seine süßen Kunststücke betreibt: bunte, ästhetisch präsentierte Näschereien der Extraklasse. Auf die Frage, wie das Geschäft denn so laufe jetzt im vierten Lockdown, antwortet der sympathische Jungunternehmer entwaffnend offen: "Ich kenne es nur mit Corona. Ich weiß nicht, ...