Windkraftfan legt sein Amt als Alpenvereinsobmann zurück

Die ablehnende Haltung des Alpenvereins zur Energiegewinnung aus Windkraft ist intern nicht ohne Widersprüche geblieben. Und auch nicht ohne Konsequenzen.

Richard Niederreiter ist seit sechs Jahren Obmann der Alpenvereinssektion Mondsee. Mit Ende April zieht er sich aus der Funktion zurück. Grund ist die ablehnende Haltung des Vereins in Sachen Windräder. Niederreiter ist glühender Befürworter erneuerbarer Energien. "Die Notwendigkeit müsste nicht erst seit dem Ukraine-Krieg allen klar sein." Der zuletzt vom Alpenverein in Salzburg an den Tag gelegte Eifer gegen Windparks habe das Fass zum Überlaufen gebracht. "Es geht ja schon seit Jahren in diese Richtung. Ich habe erfolglos versucht, von ...