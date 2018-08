Gegen die Macht der Großkonzerne kommt niemand an, so scheint es. Nicht nur die Politik geht vor den Konzernbossen in die Knie, wenn es um Standort- oder Steuerfragen und um Arbeitsplätze geht. Auch die Klein- und Mittelbetriebe sind den Großen ausgeliefert - etwa wenn ein neuer Konzernboss kommt und sagt: "Wir beliefern euch nicht mehr."