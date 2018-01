Korea: "Meili" kocht die Olympioniken ein

Der Pongauer Spitzenkoch Christian Meilinger bemüht sich in Pyeongchang um ein exzellentes Gaumenspiel im "Austria House".

Er ist ein Weltbürger aus St. Johann im Pongau. Aber er macht kein Aufheben davon. Er verlor nie die Bodenhaftung, mag die österreichische Tracht, liebt den "Sound" der Großstadt und ist mit der Südkoreanerin Young Ji verheiratet. Bislang gab es in seinem Leben vor allem ein "weiter". Von der Mutter erbte er den Unternehmergeist und die Abenteuerlust. Die führte ihn als Lehrling erst in den Gasthof Bacher nach St. Johann, dann ins Hilton nach Wien. Und darauf ins berühmte Windows of the World, das legendäre Restaurant in den von Terroristen zerstörten Twin Towers von New York. Dort übernahm er den Job von Leo Bauernberger, dem Chef der Salzburger Land Tourismus Gesellschaft. Die beiden verbindet bis heute "eine enge Freundschaft", schrieben die SN über "Meili".