Kostbares Handwerk in Lend

Die Ende Oktober stattgefundene Ausstellung beim Handlwirt zeigte vielseitiges Kunstschaffen. Dabei inspirierten Künstlerinnen aus dem Unterpinzgau und aus dem Pongau .

Das künstlerische Schaffen zeigte sich eindeutig von seiner weiblichen Seite. Sechs Künstlerinnen und ein Künstler präsentierten und verkauften ihre Werke im Festsaal des heimischen Wirtes.

Die neuen Pächter des Handlwirtes, Manuela und Manuel Zoller, luden ein und boten Gelegenheit, Menschen und ihre kreativen Arbeiten kennenzulernen.

Zahlreiche liebevoll gestaltete Objekte machten neugierig auf die Künstler/-innen dahinter und ihre Zugänge zum Werk. Eine Besonderheit dieses Marktes war die Präsenz des Unterpinzgaus und des angrenzenden Pongaus. Die Künstler/-innen selbst kommen aus Lend, Embach und Schwarzach.

Etwa die Lenderin Barbara Fercher. Sie ist derzeit in Karenz und zeigte eine Vielfalt an Stoffarbeiten für Kinder - fantasievoll und als gelernte Technikerin mit großer Präzision verarbeitet.

Die Embacherin Kornelia Schwab hat ihr erstes Malset als Zehnjährige von ihrem Vater geschenkt bekommen. "Damit bin ich auf den Geschmack gekommen", schmunzelt sie. Ihre farb- und stimmungsintensiven Arbeiten schmücken die Wände des Kunstmarktes. Sie können noch zumindest bis Weihnachten im Handlwirt bewundert werden.

Auch eine "Zugezogene", die Yogalehrerin Tine Schlegel, freut sich darüber, dass sie "das, was mir selber guttut, weitergeben kann". Mit ihren Lieblingsprodukten - Ingwersirup und Ringelblumensalbe - bereicherte sie den Markt neben ästhetischen und duftender Naturkosmetikprodukten und Schmuck.



Johanna Winter begann 2016 damit, Künstler/-innen nach Lend zu bringen

Viele Besucher/-innen kommen schon seit einigen Jahren hierher. Aus der Taufe gehoben hat den Kunsthandwerksmarkt die vorherige Pächterin des Handlwirts, Johanna "Hanni" Winter. Die Lenderin hat eine Kunstschule in Wien absolviert und arbeitet selbst mit Acryl und Kunstharz sowie Hinterglasmalerei. Sie gründete das "Kunstcafé" und begann 2016, Künstler/-innen nach Lend zu bringen. Damals startete sie mit einem Maler aus Salzburg. 2019 konnte sie bereits 19 Kunstschaffenden die Gelegenheit bieten, ihre Werke zu präsentieren und auch zu verkaufen. Heuer freute sie sich, als "Jungausstellerin" ihre eigenen Arbeiten zu präsentieren.

Auch die Schwarzacherin Irmgard Zoller war heuer das erste Mal mit ihrer facettenreichen Keramikarbeit dabei. Grenzüberschreitendes Handwerk war diesmal in Lend auch wieder zu finden: "Wo sich Orient und Okzident treffen", da entstehen die sinnliche Wohlgerüche der Lenderin Monika Persterer. "Seelenzauber" lag in der Luft: Nicht nur als Name der köstlichen Duftmischung, die den Saal erfüllte. Auch als kreatives Schaffen, ein ureigener Ausdruck des Menschen. Die Wertschätzung und Sichtbarmachung ist hier in Lend einmal mehr gelungen.

Nächste Gelegenheit: Ostermarkt im Handlwirt.