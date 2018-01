Kraftwerk an der Saalach geplant

An dem Projekt, das zwischen Unken und Schneizlreuth entstehen soll, ist auch Salzburgs Ex-Bürgermeister Josef Reschen beteiligt.

Es gibt wieder Pläne für ein Wasserkraftwerk an der unteren Saalach im Pinzgau. Am Donnerstagabend wurden sie der Gemeindevertretung in Unken vorgestellt. Und zwar vom Salzburger Ex-Bürgermeister Josef Reschen, der Teilhaber der Projektgesellschaft Wasserkraft Schneizlreuth GmbH ist.

Reschen sagt, es handle sich um ein sogenanntes Ausleitungskraftwerk. Ein Teil des Wassers würde im Unkener Ortsteil Niederland nördlich der Einfahrt in den Achbergtunnel abgeleitet und dann über einen 6,3 Kilometer langen Triebwasserstollen mit 32 Metern Gefälle zum Krafthaus geleitet. Dieses würde im bayerischen Schneizlreuth gebaut. Das Kraftwerk soll Strom für 13.000 durchschnittliche Haushalte liefern.