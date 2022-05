Kraftwerk Kaprun: Maschine bohrt zehn Meter Tunnel am Tag

Bei der Kraftwerksbaustelle in Kaprun hat mit dem Starten der 800 Tonnen schweren Tunnelbohrmaschine die entscheidende Phase begonnen.

Vor rund einem Jahr begannen in Kaprun die Arbeiten am Pumpspeicherwerk Limberg III, in das der Verbund fast eine halbe Milliarde Euro investiert. Das Kraftwerk wird wie das 2011 eröffnete Limberg II vollständig in den Berg gebaut. Dazu müssen rund vier Kilometer Tunnel gegraben werden. Die Hauptarbeiten an den Stollen starteten am Donnerstag mit dem Andrehen der Tunnelbohrmaschine.

Mit einer normalen Bohrmaschine hat dieses Gerät wenig zu tun. Die Tunnelbohrmaschine ist 90 Meter lang und 800 Tonnen schwer. ...