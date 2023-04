Krallerhof in Leogang eröffnete neue Bade- und Saunalandschaft von Star-Architekt Hadi Teherani

Der Badesee mit bepflanztem Bereich ist 5000 Quadratmeter groß. In ihn ragt ein 50 Meter langer beheizter Infinitypool. Das Dach des Spa-Gebäudes ist begrünt. <br /><br />

Nach zweijähriger Planungs-, Entwicklungs- und Bauzeit war es am Donnerstagabend so weit. Die Familie Altenberger, Eigentümer des 5-Sterne-Hotels Krallerhof in Leogang, eröffnete ihr neues Design-Spa "Atmosphere". Zur Eröffnungsfeier fanden sich rund 300 Gäste ein - und der internationale Star-Architekt Hadi Teherani. Er stellte den anwesenden Gästen sein außergewöhnliches Meisterwerk persönlich vor.

Zu den Kosten gibt es keine offiziellen Angaben. Das Gebäude fügt sich in die Landschaft ein, die durch 700 Quadratmeter Glasfassaden sichtbar ist. Dahinter entstand ein 5000 Quadratmeter großer Badesee, in den ein 50 Meter langer Infinitypool ragt. Das Dach des Spa-Gebäudes ist begrünt. Die 22 Meter breite Glasfront zwischen dem Spa-Restaurant und dem See kann im Boden versenkt werden, wenn das Wetter gut ist. Im Außenbereich wurden 14.000 Pflanzen gesetzt.