Krallerhof in Leogang: Pinzgauer Hoteliers setzen neue Maßstäbe

Der Krallerhof in Leogang eröffnet seine neue Bade- und Saunalandschaft. Unter anderem mit einem 50 Meter langen Infinitypool.

Der Badesee mit bepflanztem Bereich ist 5000 Quadratmeter groß. In ihn ragt ein 50 Meter langer beheizter Infinitypool. Das Dach des Spa-Gebäudes ist begrünt. Die 22 Meter breite Glasfront zwischen dem Spa-Restaurant und dem See kann im Boden versenkt werden, wenn das Wetter gut ist. Im Außenbereich wurden 14.000 Pflanzen gesetzt. Die Anlage hat der Stararchitekt Hadi Teherani entworfen.

Die Begriffe Wellnessbereich, Spa und Badelandschaft erweisen sich als mickrig, wenn man sieht, was das Hotel Krallerhof in Leogang am Sonntag unter dem Namen "Atmosphere by Krallerhof" eröffnet. Hier bewegt man sich eher in Thermendimensionen und setzt vor allem architektonisch neue Maßstäbe für Hotel-Spas.

Das Gebäude wurde vom Hamburger Stararchitekten Hadi Teherani entworfen und fügt sich in die Landschaft ein, die durch 700 Quadratmeter Glasfassaden sichtbar ist. Dahinter entstand ein 5000 Quadratmeter großer Badesee, in den ein 50 ...