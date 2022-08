Krallerhof investiert in "Jahrhundertprojekt"

Das Leoganger 5-Sterne-Hotel will Erholung auf seine Weise neu definieren. Dafür werden keine Kosten und Mühen gescheut.

Auf einer Wiese hinter dem Krallerhof, die zuvor verpachtet wurde, ist seit Monaten viel in Bewegung. Ein "atemberaubendes Spa, wie es Europa noch nicht gesehen hat", werde entstehen, ein "Jahrhundertprojekt der Region".

Der Neubau wirke auf den ersten Blick "ein bissl groß. Aber wir mussten es so machen, nachdem wird den einzigartigen Entwurf gesehen haben", sagte Sepp Altenberger am 22. August, als er mit dem weiteren Seniorchef Gerhard Altenberger sowie dessen Sohn Philipp im Namen der Eigentümerfamilie zum "Bogenrichtfest" geladen hatte. Dieses fand in außergewöhnlicher Manier im künftigen 50-Meter-Infinity-Pool statt, der wiederum in einen 5500 Quadratmeter großen Natursee integriert wird.



"Architektonischer Meilenstein" und "wirtschaftlicher Impuls für den Salzburger Raum"

Nach der ersten sechsmonatigen Bauetappe fanden sich rund 150 Gäste ein: Mitarbeiter/-innen von Baufirmen - darunter Empl Bau, Oberhofer, Mayr Dach, Pflasterbau Eder - Vertreter/-innen aus der Region, Nachbarn und Freunde. "Wir sind besonders stolz darauf, für dieses Großprojekt fast ausschließlich mit regionalen Firmen, Ressourcen und Materialien zu arbeiten. Und so nicht nur einen architektonischen Meilenstein zu erschaffen, sondern auch einen wirtschaftlichen Impuls für den Salzburger Raum zu geben", erklärte Gerhard Altenberger.

Nur zehn Minuten Anfahrtszeit zum Krallerhof benötigt etwa die Firma Oberhofer aus Saalfelden, die den Stahl liefert. Empl Bau aus Mittersill ist der Hochbauexperte des Projekts. Das Glas für das Spa wird ebenfalls in Salzburg hergestellt. Und unter den verwendeten Materialen findet sich beispielsweise der Rauriser Marmor. Der Hamburger Stararchitekt Hadi Teherani, der in einem international ausgeschriebenen Ideenwettbewerb 2019 mit seinem Team durch seine einmalige Vision punktete, beschrieb in einer kurzen Präsentation: "Der Entwurf war für mich schon immer da, man musste ihn nur erkennen. Ich wusste sofort, was zu tun war."

Bis zur Eröffnung im Frühjahr 2023 gibt es noch einiges zu tun. Am Ende werden sich im neuen Spa-Bereich auch mehrere Saunen und Wasserflächen mit unterschiedlichen Schwerpunkten befinden. Vom Sonnendeck über den lichtdurchfluteten Yogaraum bis hin zum Café am See sollen Gäste Erholung pur finden. "All das eingebettet in die Hänge unseres Hausberges Asitz", schwärmt Philipp Altenberger aus der dritten Generation der Hotelier-Dynastie.



Förderung für Steigerung der Biodiversität

Die Riesenbaustelle lässt es aktuell noch nicht vermuten, aber auch die Natur werde profitieren. Der Natursee soll Libellen und Schmetterlinge zurück in den Berghang bringen. Auf einem Drittel der Wasserfläche wird ein Pflanzengürtel angelegt. "Wir bekommen sogar eine Förderung für die Steigerung der Biodiversität", betont Philipp Altenberger.

Investitionssumme wird offiziell keine genannt. "Es klingt sonst nur nach unvernünftig viel", sagt Gerhard Altenberger. "Aber wir haben gute Wirtschaftlichkeitsprognosen für die kommenden Jahrzehnte."