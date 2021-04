Kreative in Salzburg: Die "kleine Pioniergarage" hat große Pläne

Rund 600.000 Euro hat die Salzburg Wohnbau in das MakerSpace investiert. Eine bunte, kreative Truppe trifft auf Wissenschaft und Wirtschaft.

Sie sind Bühnenbildner, Steinmetze, Architekten, Schauspieler, Restauratoren, Mediendesigner und sogar Tätowierer. Sie sind derzeit der Kern der neu gegründeten Kreativabteilung MakerSpace der Salzburg Wohnbau, die sich in einem Filmprojekt von Mediendesignerin Michèle Kofler mit einer künstlerischen Performance vorstellt: Sechs Leute sitzen mit weißen Masken und weißen Anzügen an einem Tisch. Masken werden mit Fugenmasse überzogen, auf dem Tisch liegen Utensilien von Zeitungsschnipseln bis zu Computerteilen. "Jeder arbeitet an jedem, bis sich jeder verformt", sagt Kofler. Am Ende entstehen völlig neue ...