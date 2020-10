Kriminelle erpressten Emco in Hallein: Täter gingen leer aus

Unbekannte legten mit einem Virus das System lahm und forderten einen Millionenbetrag. Das Unternehmen stieg darauf nicht ein. Die Produktion läuft wieder.

Beim Werkzeugmaschinen-Hersteller Emco kehrt allmählich wieder Normalität ein. Anfang Oktober hatten Unbekannte in der Zentrale in Hallein-Taxach mit einem Virus das SAP-System lahmgelegt, über das Abrechnungen und Produktion laufen. Rund 400 Mitarbeiter wurden zwischenzeitlich nach Hause geschickt. Nach einer Woche Stillstand sei der Betrieb langsam wieder hochgefahren, sagt Finanzvorstand Horst Rettenbacher. Das gelte auch für den Standort in San Quirino in Norditalien, der ebenfalls betroffen gewesen sei. "Jetzt sind wieder alle an Bord - bis auf die Kuchler." Rund 35 ...