Krise ließ Spitzenmieten in Salzburger Altstadt sinken - Chance für Unternehmerinnen

Vermieter haben dem Veränderungsdruck der Krise nachgegeben, jetzt gibt es Staffelmieten und auch kurzfristigere Verträge. Genutzt haben die Chance viele Einzelunternehmer, darunter viele Frauen, die nun das Angebot abseits von Filialisten und Ketten erweitern. So wie Yan Zheng, die jetzt am Alten Markt eine kleine Parfumerie führt.

Mitten in der Altstadt, wo bis vor eineinhalb Jahren noch Spitzenmieten von bis zu 200 Euro pro Quadratmeter verlangt wurden, hat die ehemalige Gastronomiemitarbeiterin und BWL-Absolventin der Wirtschaftsuni Wien Yan Zheng jetzt ihr eigenes Geschäft: Olivias Parfum. Dort verkauft sie seit Juni Nischenparfums - Düfte, die nur in geringen Auflagen produziert und sehr selektiv vertrieben werden. Zwölf Marken, darunter Marly aus Paris, Nasomatto aus Italien und Bond No. 9 aus den USA, stehen bei ihr im Regal. Das günstigste Parfum ...