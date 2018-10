Kroatischer Investor wühlt Touristiker in Obertauern auf

Der Verkauf eines Hotels an eine kroatische Kette versetzt viele Unternehmer in Obertauern in Unruhe. Andere wiederum freuen sich sogar.

SN/tv obertauern Obertauern hat im Winter eine Million Übernachtungen. Die Hälfte der Gäste kommt aus Deutschland, ein Viertel sind Österreicher. Der Rest verteilt sich auf Holland, Großbritannien, Slowenien, Kroatien, Ungarn und Tschechien.