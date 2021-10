KTM gibt Gas mit dem E-Motorrad

In Anif-Niederalm entwickeln 140 KTM-Mitarbeiter die elektrische Zukunft des Motorrads. 2023 sollen die ersten Modelle in Serie gehen.

Es ist verdammt leise hier und verdammt sauber. Mit den althergebrachten Attributen für Mobilität wie laut und schmierig hat das Entwicklungszentrum für E-Mobility und Leichtbau von KTM in Anif-Niederalm gar nichts zu tun. Was urbane Mobilität und Zukunft betrifft, sind eingeschworene Benzinbrüder hier definitiv fehl am Platz.

In Anif entwickelt der Zweiradspezialist KTM mit 140 Mitarbeitern seine zukünftigen E-Motorräder, dazu befinden sich hier seit 2008 die KTM-Technologies, das Kompetenzzentrum für Konzept- und Technologieentwicklung mit Schwerpunkt Leichtbau. Das ehemalige ...