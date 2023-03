Kuchl hat einen neuen Postpartner - aber erst im Mai

Mitte Mai eröffnet im Kuchler Markt der neue Postpartner. Bis dahin müssen die Kuchler große Umwege in Kauf nehmen.

Eine gute Nachricht und einen Wermutstropfen gibt es für die 7500-Einwohner-Gemeinde Kuchl. Ab 15. Mai wird es einen neuen Postpartner geben. Das berichteten bereits die "Tennengauer Nachrichten" in ihrer aktuellen Ausgabe.

Nun hat die Gemeinde nach dem Beschluss in der Gemeindevertretungssitzung am 30. März bekannt gegeben, um wen es sich handelt. Die Postpartnerstelle wird im ehemaligen Haus Höfelmayer an der Adresse Markt 5 einziehen, und zwar im Radgeschäft von Christian Reindl. "Ich habe extra eine neue Mitarbeiterin eingestellt ...