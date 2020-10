Kuchl in Quarantäne: Wirtschaft fordert weitere Ausnahmen

Rund 200 Arbeitskräfte sollten trotz Quarantäne zu ihren Firmen nach Kuchl fahren dürfen, um die Produktion am Laufen zu halten.

"Wenn das so ist, werden wir irgendwie mit einem blauen Auge davonkommen", sagt Martin Wintersteller. Er ist Geschäftsführer der Metalltechnikfirma GMT Wintersteller, die mit ihren rund 250 Mitarbeitern große Industriebetriebe beliefert. Seit Samstag dürften eigentlich zahlreiche Mitarbeiter wegen der Quarantäne nicht mehr auf das Firmengelände fahren. In vielen Gesprächen habe er aber eine Ausnahmegenehmigung erwirkt, sagt Wintersteller. Er spricht von einem "Notprogramm", da Mitarbeiter nun doch nach Kuchl fahren könnten, um die allerwichtigsten Aufträge abzuarbeiten. Noch am Freitag seien Maschinen ...