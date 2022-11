Kuchler Betrieb wächst mit Zukauf

Erst vor Kurzem landeten sie bei der Verleihung der Wirtschaftspreise des Landes in der Kategorie Unternehmen des Landes auf Platz fünf: Jetzt kann die UNTHA shredding technology in Kuchl mit der nächsten positiven Nachricht aufwarten: Der international tätige Hersteller von Zerkleinerungstechnik mit rund 300 Mitarbeitern expandiert und hat die Aigner Stahlbau Verkehrstechnik GmbH im Burgenland übernommen. UNTHA-Chef Alois Kitzberger begründet den Zukauf mit den starken Zuwächsen der vergangenen Jahre: "Wir stoßen an unserem Standort in Kuchl immer mehr an unsere ...