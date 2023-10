Kuchler Marktgärtnerei "Göllgmias" will hoch hinaus

Die Betreiber des Gartenbauprojekts verfolgen Ziele über den bestehenden Garten hinaus und wollen daher neue Leute ins Boot holen.

Vorweg: Es läuft nach wie vor gut für die Marktgärtnerei "Göllgmias": "Wir haben keine Bestrebungen aufzuhören", betont Wolfgang Brandauer im TN-Gespräch.

Auf 750 Quadratmeter bauen er und vier Freunde seit fünf Jahren 24 verschiedene Kulturen an, vom Knoblauch über Karotten bis zum Salat. Damit beliefern sie 34 Haushalte und vier Gastrobetriebe. Die Kunden bezahlen zu Beginn des Jahres einen Fixbetrag von 545 Euro für die gesamte Gemüsesaison (auch als finanzielle Absicherung für das Ernterisiko), freitags wird ab 14 Uhr geerntet, ab 16.30 Uhr können die Gemüsekisterln abgeholt werden.

Nun aber suchen Brandauer und seine Mitstreiter einen Betriebsleiter für den Garten bzw. jemanden, der das Konzept für weitere Marktgärtnereien übernimmt: "Wir machen uns einfach Gedanken, was wäre, falls es in der aktuellen Personalkonstellation nicht mehr funktioniert", erklärt Brandauer, "damit die Aufbauarbeit nicht umsonst war, damit die Idee weiter besteht." 20.000 Euro Umsatz macht der Garten aktuell pro Jahr, bei jährlichen Kosten von rund 5000 Euro und einer Jahresarbeitszeit von ca. 800 Stunden, schreiben die "Göllgartler" in ihrem Inserat.

Vom Franchise-System bis zur eigenen Genossenschaft

Geplant sei einerseits, den bestehenden Garten zu übergeben. In einer Art Franchise-System soll andererseits aber ermöglicht werden, weitere derartige Gärten zu eröffnen: "Es kann sich auch gern jeder Landwirt im Tennengau melden, der Interesse an Marktgärtnerei hat. Wir stellen das Know-how und begleiten den Aufbau des neuen Gartens, der dann selbstständig vom Landwirt geführt wird."

Und nach oben sind Grenzen offen - für den oder die Neue und auch für das Konzept als Ganzes: "Wenn das gut funktioniert, kann man Miteigentümer an der Marke werden, also gleichgestellt mit uns. Und sollte es einmal vier oder fünf Marktgärtnereien geben, könnte man eine Genossenschaft bilden, die gemeinsam einkauft etc. Den Gemüsebau im Tennengau zurückzubringen, das ist die große Vision."

Know-how für Gemüseanbau braucht es dafür nicht unbedingt, auch die fünf "Göllgartler" hatten anfangs keine Erfahrung als Gärtner: "Man braucht ein breites Spektrum an Basiskompetenzen, Computerkenntnisse, Kundenkontakt, strukturiert arbeiten etc. Nur der grüne Daumen allein reicht nicht, aber nur Organisationstalent auch nicht", betont Brandauer. Die Vision steht auf jeden Fall, die Basis ist gelegt, "jetzt schauen wir, ob uns dieser Schritt glückt . Und wenn nicht, dann scheitern wir weiter. Es dauert so lang, wie es dauert. Es kommt ganz drauf an, wie viele motivierte Mitstreiter wir finden."