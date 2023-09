Kuchler Maschinenbau wächst in Golling weiter

Das Maschinenbauunternehmen Untha in Kuchl setzt seinen Wachstumskurs fort.

Die Untha Shredding Technology GmbH, Herstellerin von industriellen Zerkleinerern in Kuchl, übernimmt einen wichtigen Lieferanten im Bereich Steuerungstechnik, die SW Automatisierung GmbH in Golling.

Untha bezieht von ihrer Partnerin in der Tennengauer Nachbargemeinde seit mehr als 40 Jahren Dienstleistungen und Komponenten für die Steuerungstechnik. "Um der steigenden Nachfrage nach individuellen Zerkleinerungslösungen gerecht zu werden und um wichtiges Know-how langfristig abzusichern", wurde der Teilbereich Elektrotechnik von SW erworben und in die Untha E-Technology GmbH umgewandelt, gab am Donnerstag das Kuchler Unternehmen bekannt. Die neu gegründete Tochtergesellschaft führen Felix Grünwald und Andrea Gratzer.

"Mit dieser Gründung wächst nun offiziell zusammen, was bereits seit Jahrzehnten gewissermaßen zusammengehört. Durch die Eingliederung werden wir noch unabhängiger und können so unsere führende Position in der Umwelttechnologie weiter ausbauen", sagt Andrea Gratzer.

Die E-Technology GmbH ist als eine 100-prozentige Tochtergesellschaft Teil der Untha-Gruppe, 78 spezialisierte Beschäftigte sorgen für die Innovationen.

Das Einsatzspektrum der Zerkleinerer reicht von der Rückgewinnung von Wertstoffen für das Recycling über die Verwertung von Rest- und Altholz bis zur Aufbereitung von Abfällen zu Brennstoffen. Die Firma Untha wurde im Jahr 1970 gegründet, zählt rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist mit ihrem Vertriebsnetz in über 40 Staaten auf allen Kontinenten vertreten.