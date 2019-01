Kunden wollen Bauernläden: Salzburgs Landwirte verkaufen jetzt lieber selbst

Immer öfter kaufen Konsumenten bei den Landwirten ein. Die Zahl der Direktvermarkter steigt rasant. Der jüngste Trend sind gemeinsame Läden.

Als Birgit und Thomas Laner nicht mehr an eine oberösterreichische Molkerei liefern konnten, weil diese etlichen Bauern gekündigt hatte, standen die beiden plötzlich vor der Wahl: "Entweder wir lassen es oder wir bauen eine Käserei." Die Biobauern aus Werfen entschieden sich weiterzumachen - und bauten die Garage zu einem Verarbeitungsraum für die Milch um, die die 50 Schafe am Hof geben. Der Verkaufsraum ist noch nicht ganz fertig - was aber kein Problem ist. Denn der Großteil der Ware wird schon jetzt über das "Schafmilch-Lieferservice" an Kunden in Werfen, Pfarrwerfen, Werfenweng und Tenneck geliefert: Frischkäse, Schnittkäse, Joghurt, Aufstriche, Mozzarella - "alles quer durch", wie Birgit Laner sagt. Die Schafmilch sei zwar eine Nische. "Aber die ist ausbaufähig."