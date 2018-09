Kunststoff-Profi aus Salzburg feiert 50 Jahre

118 Grass-Mitarbeiter verarbeiten 1200 Tonnen Kunststoffgranulat jährlich.

Seit 50 Jahren dreht sich bei Grass alles um Kunststoff. Die Niederlassung in der Salzburger Karolingerstraße setzt von der Idee bis zum High-Tech-Produkt alles um: von innovativen Bewegungssysteme im Möbeldesign, Präzisionsrollen, über Elektro- und Medizintechnik bis zu Haushaltsgeräten. Grass arbeitet dafür mit Bosch und Siemens zusammen.

Die Zentrale des Kunststoffunternehmens ist in Höchst, Vorarlberg. Die Produktionsniederlassung in Salzburg ist eine von fünf. Seit 2004 gehört Grass zur Würth-Gruppe.

Zum Jubiläum stattete Landeshauptmann Wilfried Haslauer dem Produktionsbetrieb am Freitag einen Besuch ab. "Mich freut es besonders, dass die Lehrlingsausbildung hier einen so hohen Stellenwert genießt." Die Niederlassung beschäftigt 118 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, darunter sechs Lehrlinge in den Berufen Prozesstechniker, Werkzeugbautechniker und Kunststoff-Formgeber sowie Kunststoff-Techniker.

Auf einer Grundstücksfläche von knapp 18.000 Quadratmeter finden acht miteinander verbundene Gebäudeteile ihren Platz. In Summe verfügt der Standort somit über eine Produktionsfläche von rund 11.000 Quadratmeter. Mehr als 1200 Tonnen Kunststoffgranulat werden pro Jahr auf 46 Spritzgussmaschinen rund um die Uhr verarbeitet - dies entspricht zirka 1,2 Milliarden Teilen pro Jahr.

