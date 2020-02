Kurzarbeit für 300 Kässbohrer-Mitarbeiter: Firma will mit neuen Produkten gegensteuern

Die Autoindustrie-Krise trifft die Eugendorfer Firma: Sie rechnet mit 40 Prozent weniger Absatz. Mittels neuer Produkte will sie aber neue Märkte erobern.

Günther Percht ist krisenerprobt: Der Geschäftsführer der Kässbohrer Transport Technik war bereits 1993 an Bord, als der deutsche Konzern in die Krise schlitterte und als Folge die Transport-Sparte, Hauptprodukt sind Autotransporter, als eigene Firma gegründete. "Und wir haben auch unsere schwerste Zeit ab 2008/09 im Gefolge der Weltwirtschaftskrise überstanden," sagt Percht. Damals ist der Absatz der Eugendorfer um 90 Prozent eingebrochen. Zuerst gab es Kurzarbeit, am Ende wurde der Personalstand in Wellen von 550 auf 150 Mitarbeiter reduziert. Percht: "2019 hatten wir aber bereits wieder 450 Mitarbeiter und 110 Millionen Euro Umsatz."

Nun kämpft die Firma erneut, weil es durch den geforderten Umstieg auf E-Autos massive Verunsicherung in der Autoindustrie gebe, sagt Percht: "Es herrscht Ungewissheit, wie viele Autos wirklich verkauft werden." Mangels Planungssicherheit würden seine Kunden, die Autologistiker, nicht investieren: "Wir stellen uns heuer auf einen Absatzrückgang von 40 Prozent ein. 2019 haben wir 800 Autotransporter gebaut, heuer werden es wohl nur 500 sein."

Mitarbeiter erhalten trotz nur 60 Prozent Arbeitszeit 90 Prozent des Lohns

Als erstes hat Kässbohrer daher 90 Leiharbeitern gekündigt. Nun wurde Kurzarbeit beantragt und am Donnerstag vom AMS genehmigt: 304 der 339 Mitarbeiter werden ab 2. März nur 60 Prozent ihrer wöchentlichen Arbeitszeit absolvieren, aber dennoch 90 Prozent ihres Lohns bekommen, wie AMS-Chefin Jacqueline Beyer sagt: "Die Firma zahlt weiter 100 Prozent Sozialabgaben, die Lohndifferenz zahlt aber das AMS." Dem Vernehmen nach geht es um einen niedrigen siebenstelligen Betrag. Vorerst ist die Maßnahme bis 31. August befristet.

Ziel der Kurzarbeit sei, "dass die Firma ihre qualifizierten Mitarbeiter hält, weil sie sonst zu anderen Firmen abwandern würden", sagt Beyer, die Verständnis für die Situation von Kässbohrer äußert: "Das ist sehr verantwortungsvoll, denn Kurzarbeit zu beantragen ist aufwendig."

Laut Betriebsrats-Chef Werner Lukanz haben die Mitarbeiter die Kurzarbeits-Lösung durchaus positiv aufgenommen: "Denn so bleiben die Jobs erhalten und es ist vom Einkommen her verträglich." Chef und Betriebsrat gehen davon aus, dass es zu keiner Welle an Selbstkündigungen kommen werde: "Wir haben generell wenig Fluktuation. Und nach der Krise 2009 sind rund 40 Mitarbeiter wieder freiwillig zu uns zurückgekommen", betont Percht. Er ist zudem optimistisch, die Kurzarbeit nicht in vollem Umfang ausschöpfen zu müssen.

Auch AK- und ÖGB-Präsident Peter Eder steht hinter der Kurzarbeits-Vereinbarung. Denn hier gehe es nicht um Bilanzkosmetik, sondern um die Zukunft des Unternehmens: "Und wenn die Autoindustrie einen Schnupfen hat, ist Kässbohrer die erste Firma, die eine echte Grippe hat." Eder hält dem Betrieb außerdem zugute, "dass er von Anfang an mit offenen Karten gespielt hat."

Abgewickelt werden soll die Kurzarbeit mittels Drei- oder Vier-Tage-Wochen, was auch im Sinne der Mitarbeiter sei, wie Lukanz betont. Fix ist außerdem, dass das Mehr an Freizeit für Weiterbildungen genutzt werden soll. Ein Betroffener ist etwa Fahrzeugbau-Techniker Alexander Panholzer (21): "Die Kurzarbeit finde ich nicht dramatisch. Denn ich habe vor, meine Meisterprüfung abzulegen; das könnte sich bis Weihnachten ausgehen." Hat er Angst um seinen Job? "Nein. Die Firma hat schon früher aus der Situation gelernt. "

Percht will außerdem mittels neuer Produkte gegensteuern, die auch von der 2016 gekauften bayrischen Rohr GmbH stammen: "Wir haben einen Adapter entwickelt, mit dem Sattelauflieger mittels Kran leicht auf einen Waggon gehoben werden können. Die Deutsche Bahn testet ihn bereits." Auch das Lkw-Werkstättengeschäft entwickle sich gut: "Daher ist es auch von der Kurzarbeit ausgenommen."

Arbeitslosigkeit ist auch im Februar weiter sinkend

AMS-Chefin Beyer ist aber generell eher optimistisch, was den Salzburger Arbeitsmarkt angeht: "Zurzeit haben wir keine Anzeichen, dass andere Firmen auch Kurzarbeit planen. Wir haben nicht einmal Anfragen. Denn laut Prognosen wird sich die Konjunktur in der Industrie bald wieder erholen." Speziell in der Metallbranche sehe es eigentlich - Stichwort: Fachkräftemangel - am Arbeitsmarkt sehr gut aus, sagt die Expertin: "Die Arbeitslosigkeit im Bundesland Salzburg ist auch im Februar sinkend - in der generellen Tendenz - und vor allem wird sie weit über dem Österreich-Schnitt sinken."

