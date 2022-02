Kurzarbeit für Airport-Mitarbeiter soll nach zwei Jahren auslaufen

Der Salzburger Flughafen befindet sich seit zwei Jahren im Krisenmodus. Mit 1. April soll es für die rund 300 Mitarbeiter zumindest eine positive Nachricht geben.

Die am Mittwoch von der Bundesregierung in Aussicht gestellten Öffnungsschritte sorgen in der Wirtschaft für viel Optimismus. Das trifft offenbar bei der durch die Pandemie besonders in Mitleidenschaft gezogene Luftfahrtbranche zu. Jens Bischof, Vorsitzender der Geschäftsführung von Eurowings, sprach bei einem Salzburg-Besuch am Donnerstag gar schon von der "Post-Corona-Zeit". Und in der wolle "seine" Airline ihre Präsenz ausbauen. "Wir haben ein Ziel, zu wachsen in Salzburg", sagte Bischof.

Für Geschäftsreisende sollen die Verbindungen nach Düsseldorf, Köln, Hamburg und ...