Lachsbutter und Bayern-Garnele

Zu Silvester lieben Salzburger Fisch und Krustentiere in allen Variationen. Walter Grüll kennt die Details.

Die "absolute Hochsaison" herrscht zwischen den Feiertagen bei Salzburgs Fischhändlern. "Die Menschen mögen um diese Zeit Fischsalate vom Hering oder Matjes, aber auch Shrimpscocktails, Hering-, Sardellen- und Lachsbutter", sagt "Platzhirsch" Walter Grüll. Auch die geräucherten Saiblinge, Reinanken und Forellen stehen zum Jahreswechsel hoch im Kurs. Genauso wie die als besondere Delikatessen geltenden Austern und Kaviar, für den Grüll bekannt ist. Er hat nicht nur den klassisch weißen und schwarzen im Angebot, sondern produziert auch jenen von Saibling, Forelle oder Reinanke. "Mit zehn bis 20 Euro pro Dose ist das ein leistbarer Luxus", sagt er. Austern kosten zwei bis vier Euro das Stück - viele Hunderte gehen laut Grüll dieser Tage über den Ladentisch. Er begann 1981 18-jährig mit der Fischzucht und nennt die Arbeit bis heute sein Leben, seine Leidenschaft, seine Liebe. Seine Produkte exportiert er mittlerweile in alle Welt, das an sein Geschäft angedockte Bistro in Grödig ist gut besucht. Rund 20 Mitarbeiter arbeiten ganzjährig für Grüll. "Unseren Erfolg verdanke ich ihrer langjährigen Treue und meiner Familie, die bedingungslos hinter mir steht", sagt der Mann, der auch mit einer interessanten Firmenphilosophie aufhorchen lässt.