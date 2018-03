Land fördert E-Kleinbusse und E-Klein-Lkw

600.000 Euro für Elektrofahrzeuge: Das Umweltressort steuert noch einmal bis 50 Prozent der Bundesförderung für Klein-Lkw und Kleinbusse bei.

Ein Logistikzentrum, von dem aus Lieferungen des Versandhandels koordiniert und möglichst umweltfreundlich zu den Konsumenten gelangen: So sieht die Idealvorstellung von Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Rössler (Grüne) aus.

Einen ersten Schritt in diese Richtung will sie mit der am Donnerstag an den Start gegangenen neuen Elektromobilitätsförderung setzen: 600.000 Euro hält das Land für die Förderung von Elektro-Kleinbussen (ab neun Sitzplätze) und leichten Elektro-Nutzfahrzeugen bereit. In den Genuss der Förderung kommen Betriebe und Einrichtungen wie etwa Vereine. Pro Betrieb können bis zu drei Fahrzeuge gefördert werden. Die maximale Förderhöhe beträgt 50 Prozent der aktuellen Bundesförderung. Der Bund schießt maximal 20.000 Euro zu, das Land zusätzlich 10.000 Euro. Für Antragsteller bedeutet das, dass sie bis zu 30.000 Euro Förderungen für die Anschaffung eines Elektro-Kleinbusses oder Klein-Lkw erhalten. Gedeckelt ist die Förderung des Bundes auf maximal 30 Prozent des Anschaffungspreises. Rechnet man jene des Landes dazu, sind es maximal 45 Prozent. Diese Zusatzförderung wird es bis Ende 2019 geben, es sei denn, das Budget wird schon davor ausgeschöpft.

"Wir wissen, dass es einen Anschub braucht, um die Nachfrage nach solchen Fahrzeugen zu steigern. Das wollen wir mit dieser Förderung erreichen", unterstreicht Astrid Rössler. Dass dieses Prinzip funktioniere, habe die Elektro-Pkw-Förderung von 2016 bis 2017 gezeigt. Damals habe das Land eine Million Euro eingesetzt und damit sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen zum nachhaltigen Umstieg motiviert. Weiter gefördert wird zudem die Installation von Ladeeinrichtungen in den Gemeinden.

(SN)