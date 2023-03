Land fördert PV-Großanlagen mit fünf Millionen Euro - Projekt in Neumarkt vor Fertigstellung

Nachfrage nach PV-Anlagen weiterhin groß

Für Leimüllers Betrieb sei die Anlage optimal, wie er sagt: "Wir haben in den Wintermonaten kaum Betrieb, bei uns startet die Fertigung wieder mit den warmen Temperaturen, wenn wir am meisten Energie von der Sonne einspeisen können." In einem Monat solle die Anlage in Betrieb gehen, "wenn alles nach Plan läuft", sagt Installateur Norbert Loindl, dessen Team die Paneele derzeit montiert. Seine Firma sitzt in Köstendorf, einen Großteil der Materialien beschafft er aus dem Inland, aber die Wechselrichter für die PV-Anlage muss er international einkaufen. "Der heimische Produzent kann derzeit nicht liefern." Insgesamt hätte sich die Situation aber beruhigt, was Lieferengpässe und Wartezeiten betrifft: "Wir sind wieder im Normalmodus." Die Nachfrage nach PV-Anlagen, sowohl von Firmen als auch von privaten Haushalten, sei jedoch weiterhin groß, sagt Loindl. Wenn am Donnerstag die nächste Förderrunde für PV-Anlagen beim Bund mit insgesamt 271 Millionen Euro startet, würden 100 Anträge seiner Kundinnen und Kunden eingehen.

Ausschreibung für Förderung von Großanlagen startet am 3. April

Für größere Anlagen wie jene von Johann Leimüller gibt es eine eigene Förderung vom Land Salzburg. 1,3 Millionen Euro hat das Projekt in Neumarkt - Halle samt PV-Anlage - gekostet. Mehr als 40 Prozent davon wurden vom Land übernommen. Es war eines von neun Projekten, die beim ersten Fördercall für PV-Großanlagen im Jahr 2022 mit insgesamt 5,2 Millionen Euro gefördert wurden. "Klar ist: Ohne die Förderung hätte ich es nie gemacht. Das wäre für kleine Betriebe nicht möglich", betont Leimüller. Auch heuer ist der Fördertopf mit fünf Millionen Euro gefüllt für Projekte mit mindestens 100 Kilowattpeak. Mit 3. April startet die zweite Ausschreibung, bis 30. Juni kann eingereicht werden. Die Umsetzung ist ab Baufreigabe bis Ende 2024 vorgesehen.

"Es gibt bereits einige Anfragen", sagt Martin Weber vom Referat Energiewirtschaft und -beratung im Land Salzburg bei einem Pressetermin am Mittwochvormittag. Die Energieförderung sei derzeit stark nachgefragt, sagt Weber. "Letztes Jahr war die erste Ausschreibung für derlei Großprojekte. Heuer rechnen wir damit, dass wir die Fördersumme schnell ausgeschöpft haben." Während im Vorjahr nur Projekte aus der Stadt Salzburg und dem Flachgau eingereicht haben, gehe das Land heuer aktiv in die Bewerbung in die weiteren Bezirke.

Das Land hat sich im Masterplan Klima + Energie 2030 das Ziel gesetzt, dass der Anteil der erneuerbaren Energie bis 2030 bei 65 Prozent liegen soll. Außerdem soll es im Bundesland Salzburg bis 2030 pro Kopf ein Kilowattpeak an PV-Paneelen geben. Derzeit seien rund 380 Watt pro Salzburgerin und Salzburger verbaut. Da gebe es noch Handlungsbedarf, sagt die grüne LH-Stellvertreterin Martina Berthold. "Bei Wasserkraft stoßen wir bereits an Grenzen, bei Windenergie müssen wir schneller werden, aber die Sonnenenergie hat noch Potenzial, das genutzt werden kann."

Förderung für PV-Großanlagen: Wo muss eingereicht werden?

Zwischen 3. April und 30. Juni 2023 für Großanlagen ab 100 Kilowattpeak- mehr Informationen rund um die Förderung von finden unter: www.salzburg.gv.at/themen/energie/energiefoerderung.

Förderung für PV-Anlagen von privaten Haushalten: Wo muss eingereicht werden?

Eingereicht werden können die Anträge ab 23. März, 17 Uhr, bis 6. April online über die Website https://www.eag-abwicklungsstelle.at



Die Anträge werden nach der Reihenfolge ihrer Antragstellung bearbeitet. Das heißt: Wer schnell(er) ist, hat die besten Chancen auf eine Förderung. Die OeMAG wickelt die Förderungen gemäß Ökostromgesetz ab. Zuerst muss ein Ticket gezogen werden, die Vervollständigung des Antrags ist erst ab dem Folgetag möglich. Hier finden Sie auch ein Tutorial für die Antragstellung.



Neu im Vergleich zur Förderung im Vorjahr ist:

Private Errichter können den Antrag für die Förderung erstmals auch nach Beginn der Arbeiten stellen bzw. wenn diese abgerechnet wurden.

Ein vollständiger Förderantrag muss erst vor der erstmaligen Inbetriebnahme der Anlage gestellt werden, eine Förderzusage ist aber auch für die Inbetriebnahme nicht erforderlich.

Die Frist, bis die Photovoltaikanlage in Betrieb genommen werden muss, wurde auf 24 Monate verlängert.

Privatpersonen, die eine klassische Dachanlage bis zu einer Leistung von 20 Kilowatt beantragen und bei der Förderung über das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz nicht zum Zug kommen, werden zudem automatisch an die Förderschiene des Klima- und Energiefonds weitergeleitet. Für die Weiterleitung muss im Förderantrag lediglich ein Hakerl an dieser Stelle gesetzt werden, die Personen werden dann automatisch kontaktiert.



Wie hoch sind die Fördermittel für Private?

Für kleine PV-Anlagen (bis zu 10 kWp) erhält man 285 Euro pro kWp. Es gilt: Je kleiner die Anlage, desto teurer ist die Installation und umso höher ist auch die Förderung.

Für größere PV-Anlagen (zwischen 10 und 20 kWp) beträgt die Förderung 250 Euro pro kWp.

Wie viele Personen eine Förderung erhalten werden, ist nach Informationen aus dem Ministerium schwierig abzuschätzen, da es jeweils auf die Größe der Anlagen ankomme.