Land investiert vier Millionen Euro in Skigebiet Dachstein West

Der Raiffeisenverband Salzburg will, wie die SN berichteten, das Skigebiet Dachstein West um einen symbolischen Euro übernehmen. Nun hat der Salzburger Wachstumsfonds einstimmig grünes Licht für die finanzielle Beteiligung des Landes an künftigen Investitionen gegeben. Bis 2022 stellt das Wirtschaftsressort bis zu vier Millionen Euro zur Verfügung, teilte das Land am Dienstag mit. "Mit dem vorliegenden Investitionspaket ist es nunmehr möglich, dringend nötige Investitionen in die Beschneiungsinfrastruktur in Angriff zu nehmen", hieß es von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP), dem Vorsitzenden des Wachstumsfonds. Er sei "zuversichtlich, dass die gesamte Region damit in eine gute touristische Zukunft gehen wird".

AK fordert Lösung auch für Gaißau

Arbeiterkammer-Präsident Peter Eder begrüßte den Einstieg des Landes als "zukunftsorientierte Lösung, die Arbeitsplätze schafft und sichert". Eder fordert Ähnliches im Skigebiet Gaißau-Hintersee, geht es dort doch ebenfalls um Arbeitsplätze und dringend notwendige wirtschaftliche Impulse für die Region. Und es geht um ein bei vielen Salzburger Familien beliebtes Skigebiet in Nähe der Landeshauptstadt", teilte der AK-Präsident mit.



