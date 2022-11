Lange Lieferzeiten: Personalmangel trifft nun auch die Sarghersteller

Für Bestattungsunternehmen heißt es teils bis zu acht Monate warten. Die Sarghersteller kämpfen aber nicht nur mit fehlendem Personal, sondern auch mit einem Engpass beim Holz.

Die Lieferkettenproblematik und der Personalmangel machen auch vor dem Lebensende nicht Halt. Bestatterinnen und Bestatter klagen: Die Lieferzeiten für Holzsärge seien enorm und die Preise stiegen. Sie betonen aber: Es herrsche kein Lieferengpass.

Drei Arten von Särgen fertigt das Lungauer Unternehmen Moser mit Sitz in St. Michael. Als Rechteck, als Trapez oder in Form einer Truhe werden unterschiedliche Modelle gefertigt. "37.000 Stück produzieren wir jährlich und nochmals 50.000 Stück in unserem Werk in Tschechien", sagt Geschäftsführer Michael Moser. ...