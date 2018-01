LaudaMotion statt Niki: Salzburg ist eingeplant

Bei Laudas Niki-Rückkauf und der Umwandlung in LaudaMotion ging es bisher nur um Wien. Die neue Linie soll aber auch ab Salzburg fliegen.

Aus Niki wird gegen kolportierte 50 Millionen Euro LaudaMotion. Doch während es in allen Neuigkeiten der turbulenten vergangenen Airline-Tage nur um den Standort Wien ging, blieben die Bundesländerflughäfen bisher unerwähnt. Deshalb fragten die SN bei Niki Lauda nach - der sowohl mit der Lauda Air als auch mit Niki ein festes Standbein auf dem Salzburger Mozart-Airport hatte (und in den 1990ern mit der Lauda Air zeitweise sogar einen Mini-Hub, also ein Verbindungs-Drehkreuz).