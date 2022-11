Leadership-"Rezepte" aus 25 Salzburger Unternehmen

Martin Kaswurm gibt Unternehmern eine Stimme. Sein Erstlingswerk "So geht Leadership" erzählt die Storys von 25 heimischen Unternehmen - was sie stark macht und was sie den "Neuen" raten.

