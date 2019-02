Lebenshilfe Salzburg diskutiert über möglichen Streik

Angesichts stockender Kollektivvertragsverhandlungen will der Betriebsrat der Lebenshilfe Salzburg am Donnerstag in einer Betriebsversammlung über mögliche arbeitsrechtliche Kampfmaßnahmen diskutieren.

