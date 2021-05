Lebensmittel zum Nachfüllen: Immer mehr Unverpackt-Läden in der Stadt Salzburg

In der Stadt Salzburg öffnen immer mehr Unverpackt-Läden. Sie sind moderne Oasen für Konsumenten, die Plastikmüll sparen wollen.

Früher nannte man sie Krämerladen. Heute heißen sie Genuss pro Gramm, vomFASS oder Wild & Nackig. Der Trend zu sogenannten Unverpackt- Läden macht sich auch in der Stadt Salzburg breit. Sie sind Oasen für Leute, die den Plastikmüll beim Einkaufen nicht mehr wollen.

Christina Anna Strauß hat im September 2019 ihr Geschäft "Genuss pro Gramm" in der Paris-Lodron-Straße eröffnet. Die 32-Jährige arbeitete davor in einem Sanitätshaus und sparte so eisern, dass sie mithilfe der Bank und einer Förderung ...