Die perfekte Versorgung der Supermärkte in der Krise beruhigte viele Konsumenten. Die Firmen, die das leisten, haben es aber nicht einfach.

Am Anfang der Coronakrise Mitte März in Österreich wurden sogar Soldaten in die Zentrallager der großen Supermarktketten beordert, um beim Schlichten der Waren zu helfen. Nach den ersten Hamsterkäufen galt es, die Filialen wieder möglichst rasch aufzufüllen. Die Lage hat ...