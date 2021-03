Leerstand in der Salzburger Innenstadt nimmt zu

Die Corona-Pandemie hinterlässt auch in den Einkaufsstraßen ihre Spuren, zeigt eine Studie. Ein Leerstands-Problem hat Salzburg dennoch nicht.

Wer durch die Salzburger Altstadt schlendert, sieht zwischen den vielen offenen Türen der Händler auch vermehrt verklebte Scheiben. "Zu vermieten", "Totalabverkauf - Wir schließen" ist auf Schildern zu lesen. Das Brillengeschäft ist übersiedelt - in den Europark. Die Leerstandsquote hat sich in der Innenstadt 2020 auf knapp drei Prozent beinahe verdoppelt und ist somit weitaus stärker gestiegen als in anderen Städten, zeigt eine aktuelle Erhebung der Beratungsgesellschaft Standort + Markt, die gemeinsam mit dem Handelsverband jährlich eine Art Gesundheitscheck in ...