Leerstand in Saalfelden: Aus dem ehemaligen "Roots" soll ein Wohnzimmer für alle werden

Das Bildungszentrum Saalfelden plant die Gründung eines "gemeinnützigen, inklusiven und nachhaltigen Kaffeehauses". 45.000 Euro müssen dafür bis Ende Dezember aufgetrieben werden.

Eines von zahlreichen aktuellen Beispielen des Leerstands in Saalfelden: die Räumlichkeiten des ehemalige Café-Bistros „Roots“ in bester Zentrumslage am Fuße der Stadtpfarrkirche.

Im Stadtkern von Saalfelden lässt an vielen Ecken der Leerstand grüßen. Auch das gastronomische Angebot dünnte in den vergangenen Jahren stetig aus. Das Bildungszentrum Saalfelden will nicht länger zusehen und steckt derzeit viel Zeit und Energie in ein ambitioniertes Projekt. Federführend arbeiten Sabine Aschauer-Smolik und Andrea Hain daran, in den Räumlichkeiten des ehemaligen "Roots" ein "Wohnzimmer" für Saalfelden zu schaffen - einen Treffpunkt für Jung und Alt, an dem nicht der Konsumzwang, sondern das Miteinander im Vordergrund steht.



Ein Gegenpol zur Einsamkeit

"Die Idee ist die Verbindung von Kulinarik, Gastlichkeit, Bildungsangeboten, Gesprächs- und Diskussionsformaten an einem Ort", sagt Andrea Hain. Außerdem sollen bei den zwölf geplanten Arbeitsplätzen auch Menschen mit Beeinträchtigungen zum Zug kommen und es sind Zuverdienstmöglichkeiten für Pensionist/-innen geplant. Der Standort mitten im Zentrum sei äußerst attraktiv und könne für das Projekt kaum passender sein, sagt Sabine Aschauer-Smolik, die insbesondere die Gemeinnützigkeit hervorhebt: "Das Kaffeehaus soll mit einer Außenstelle der Bibliothek als ,unentbehrlicher Hilfsbetrieb' des Bildungszentrums geführt werden und unseren Vereinszwecken entsprechen - wie Mediennutzung und -ausleihe, Bildungsangebote oder Möglichkeiten zum Gespräch und Austausch. Einnahmen fließen zu 100 Prozent in den laufenden Betrieb zurück."



Ein Crowdfunding läuft

Das liebe Geld spielt natürlich schon jetzt eine entscheidende Rolle. So sind die Projektleiterinnen auf kräftige Unterstützung angewiesen. Die Investitionskosten wurden mit 112.000 Euro kalkuliert, 40 Prozent davon (rund 45.000 Euro) müssen als Eigenmittel bis Ende Dezember aufgetrieben werden. Ein Crowdfunding läuft (siehe Kasten unten). "Einen großen Brocken verschlingt die neue Küche, die wir brauchen", schildert Aschauer-Smolik. Gehofft wird auf eine Leader-Förderung für die ersten zwei Betriebsjahre - "dann soll sich das Projekt im Idealfall allein tragen." Zudem habe man erfreulicherweise bereits die Zusage erhalten, dass die Stadtgemeinde bei den Investitionen in Vorleistung gehe.

Läuft alles nach Wunsch, so soll im Juni 2024 eröffnet werden. Erst einmal geht's aber ans Sammeln. Unter anderem am 14./ 15. Dezember, wenn es bei Feinkost Finstermann einen Kuchenverkauf zugunsten des "Wohnzimmers" geben wird. Es heißt: Süßes gegen freiwillige Spenden.

Daten & Fakten

Das Projekt wird durch öffentliche Förderungen unterstützt, vorausgesetzt, es gelingt, den Eigenmittelanteil in Höhe von 45.000 Euro bis 31. Dezember aufzubringen.



Wie kann man sich beteiligen?

Das Prozedere wird über einen Notar abgewickelt. Interessierte Privatpersonen oder Firmen wenden sich mit Nennung der Spendensumme per Mail an bildungszentrum@bz-saalfelden.salzburg.at und erhalten dann einen Sponsorvertrag. Geld fließt erst, wenn die Finanzierung gesichert ist.



Alle, die am Projekt mitwirken,erhalten auf Wunsch:

- Platz für die namentliche Nennung bzw. das Firmenlogo

- Gutscheine für Konsumation

- Jede spendende Firma/Einzelperson ist - falls gewünscht - auf einer Sponsortafel und/oder in der Speisekarte sichtbar.



Warum braucht Saalfeldendieses Vorhaben? Dazu listet das Bildungszentrum auf:

- Es werden Arbeitsplätze für Menschen mit Beeinträchtigung geschaffen.

- Es wird Zuverdienstmöglichkeiten für ältere Menschen geben.

- Zentral sind die Belebung des Stadtzentrums und die Schaffung von Frequenz (6 Tage, 8-22 Uhr).

- Es ist gleichzeitig Außenstelle der öffentlichen Bibliothek mit einer guten Auswahl an Tageszeitungen, Zeitschriften und Büchern.

- Infrastruktur für Einzelunternehmer/-innen zum Arbeiten außerhalb der eigenen vier Wände.

- Auch Kinder werden Platz und Angebote finden.

- Kostenlose Bildungsangebote sollen den Ort bereichern.

- Gesprächskreise/Erzählcafés werden eingerichtet.

- Treffpunkte zum Austausch rund um unterschiedlichste Themen.