Lehrlinge im Lockdown - zwischen Online-Training und Teilzeitjob

Was und wie lernen Lehrlinge, deren Betrieb wegen des Lockdowns zu ist? Die SN haben bei einer Friseurin und einem Rezeptionisten nachgefragt.

Katharina Mair will im Juni ihre Lehrabschlussprüfung ablegen. Nur: Ihre Ausbildung ruht seit Wochen. Denn die 23-Jährige, die bereits die Matura abgelegt und eine Ausbildung in Deutschland absolviert hat, macht eine Friseurlehre. Und ihr Ausbildungsbetrieb, jener von Bundesinnungsmeister Wolfgang Eder, ist aufgrund des Lockdowns erneut geschlossen. Mair ist daher so wie ihre Kolleginnen in Kurzarbeit. Was heißt das für ihre Ausbildung? "Das ist derzeit schwierig. Aber es gibt ein Angebot namens "video to hair", wo Friseurbetriebe ihren Lehrlingen kostenpflichtige Online-Trainingsvideos ...