Leichter Anstieg der Arbeitslosigkeit in Salzburg - Zahl der Langzeitarbeitslosen sinkt jedoch

Nicht nur die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist zurück gegangen. Auch jene der Arbeitslosen über 50 Jahre ist leicht gesunken. Mit einer Arbeitslosenrate von 4,0 Prozent liegt Salzburg österreichweit knapp hinter Tirol an zweiter Stelle.

Die Spitze des AMS Salzburg: Christa Schweinberger und Jacqueline Beyer. Ihre Botschaft: „Die Lage am Arbeitsmarkt in Salzburg ist weiterhin erfreulich.“

Per 28. Februar waren in Salzburg 11.495 Personen arbeitslos gemeldet. Das waren um 220 Personen mehr als ein Jahr zuvor. Die Arbeitslosenquote liegt damit bei 4,0 Prozent. Das ist im Bundesländervergleich die zweitniedrigste Quote in Österreich - hinter Tirol (3,9 Prozent) und vor Oberösterreich (4,7 Prozent). Österreichweit lag die Quote bei 7,0 Prozent.

3494 Arbeitslose haben bereits eine Einstellungszusage

Beim AMS Salzburg sind derzeit 10.629 offene Stellen gemeldet, das sind um 931 weniger als noch vor einem Jahr. "Ihnen stehen allerdings nur 8001 Personen zur Vermittlung gegenüber, da bereits 3494 Personen eine Einstellzusage haben", erklärt Christa Schweinberger, stellvertretende Landesgeschäftsführerin des AMS Salzburg.

Zahl der Langzeitarbeitslosen von 2301 auf 1570 gesunken

Auffallend stark ist der Rückgang bei den Langzeitbeschäftigungslosen. Das sind Personen, die länger als ein Jahr ohne Beschäftigung sind. Derzeit sind 1570 Langzeitbeschäftigungslose vorgemerkt. Im Vergleichszeitraum 2022 waren es 2301 Personen. Christa Schweinberger: "Wesentlichen Anteil an dieser Entwicklung hat das vom AMS angebotene Modell der Eingliederungsbeihilfe." Auf dem Lehrstellenmarkt gibt es 258 Mädchen und Buben (plus 15), die eine Lehrstelle suchen. Ihnen stehen 1186 offene Stellen (minus 231) gegenüber.



Minus 2,4 Prozent bei Arbeitslosen über 50 Jahren

Auch die Zahl der von Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen über 50 Jahre ist gesunken. Das Minus beträgt 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Derzeit sind 3595 Personen über 50 Jahre arbeitslos gemeldet. Im Vorjahr waren es noch 3.682 Personen gewesen.

Anstieg in den Branchen Handel, Tourismus und Verkehr

Getrübt wird die positive Entwicklung beim genaueren Blick auf die Branchen. Derzeit sind vor allem der Handel (1671, plus 112), die Beherbergung und Gastronomie (1217, plus 50) und der Bereich Verkehr und Lagerei (630, plus 61 Arbeitslose) im Monatsvergleich betroffen.

Pinzgau, Flachgau und Lungau mit positiven Zahlen

Im Pinzgau (minus 73 Personen), im Flachgau (minus 55 Personen) und im Lungau (minus 52 Personen) war die Arbeitslosigkeit. Im Gegensatz dazu stieg die Zahl im Tennengau (plus 16 Personen), im Pongau (plus 81 Personen) sowie in der Stadt Salzburg (plus 303 Personen) an.