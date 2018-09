Leitbetriebe liefern erstmals mit E-Lkw

Stiegl und Quehenberger zeigen Pioniergeist - und schaffen sich erste E-Trucks an. Wie fühlt es sich an, hinter dem Steuer zu sitzen?

Die Leute? Die sind vor allem neugierig, sagt Bernd Stangl, Fahrer bei Quehenberger. "Selbst die älteren Herren sind neugierig wie Waschweiber." Denn auf seinem grünen Truck steht: "Ich bin ein E-Lkw."

Vor Kurzem liefen die ersten zehn E-Lkw bei MAN Steyr vom Band. Stiegl und Quehenberger gehören in Salzburg zu jenen, die den elektrischen Antrieb testen. Der Verband "Council für nachhaltige Logistik" hatte Druck auf den deutschen Hersteller gemacht, damit dieser mit der Produktion beginnt. E-Lkw gibt es in Wien, Graz, Salzburg - aber nicht in Deutschland oder der Schweiz.