Lend: Wasserstofftanks sollen bald in Serie gehen

Wasserstoff gilt als Zukunftstechnologie. Vieles ist jedoch noch unerforscht. In Lend wird an der Aufbewahrung und am Transport getüftelt.

Dass Elektromobile, vor allem die Lastkraftwagen, noch nicht gerade als Meister der Langstrecke zu bezeichnen sind, weiß man bei der Salzburger Aluminium Group. Deshalb setzen viele Produzenten von Nutzfahrzeugen auf Wasserstoff als Zukunftstechnologie. Am sicheren Transport von flüssigem Wasserstoff wird in Lend geforscht. Ziel des Unternehmens ist es, flüssigen Wasserstoff transportierbar zu machen. Innovationstheoretiker hätten eine Freude am Prozess. Die Schritte entsprechen der Theorie: Am Beginn steht ein Kundenbedürfnis, dann beginnen Forschung und Entwicklung nach standardisierten Methoden und ...