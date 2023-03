Leoganger Bergbahn fährt mit Pflanzenkraft

Die Leoganger Bergbahnen haben für den kommenden Winter den gesamten Treibstoffbedarf in Form von HVO100 Regenerativ-Kraftstoff gekauft. Der wird aus gebrauchtem Pflanzenöl hergestellt, zum Beispiel Frittierfett aus Küchen. Die Rohstoffe seien zu 100 Prozent erneuerbar, so das Unternehmen.



90 Prozent CO2 spare man als erste Skigebiet in Österreich mit diesem Treibstoff , sagt der Geschäftsführer der Leoganger Bergbahnen Kornel Grundner. "Die Umstellung bringt zudem keine Umrüstung bei den Fahrzeugen und Pistengeräten mit sich, lediglich in der Betriebstankstelle müssen die Tanks komplett entleert und gereinigt werden." Der gesamte Treibstoffbedarf des Unternehmens liegt bei 200.000 Liter. HVO ersetzt den Diesel sowohl bei den Pistengeräten, als auch beim gesamten übrigen Fuhrpark samt den Traktoren. Grundner: Wir bewegen uns direkt in der Natur und daher ist es uns ein großes Anliegen, hier auch nachhaltig unterwegs zu sein."Neben HVO setzt man seit 2006 unter anderem auch auf Energiegewinnung und Energieeffizienz.